Тирана, , 02:41 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 28 сентября сообщили, что за последние сутки в результате обследования 824 образцов в стране было выявлено ещё 132 случая заражения коронавирусом. Ещё 95 пациентов излечились.

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По данным министерства, всего в Албании был выявлен 13 391 случай заражения коронавирусом. 7629 человек уже излечились от COVID-19. 380 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли трое пациентов с COVID-19.

Ряд источников отмечает, что статистика по смертности от COVID-19 в Албании занижена. Косвенным доказательством этого является несоответствие — суточная смертность ниже пяти человек при числе активных случаев заражения свыше пяти тысяч, в то время как в Северной Македонии при в 2,5 раза меньшей численности активных случаев (и такой же численности населения) смертность составляет почти 10 человек ежедневно.

В ведомстве отмечают, что лечение от COVID-19 в стране проходят 5382 человека. Наблюдение за проходящими лечение на дому осуществляют около 1600 семейных терапевтов. На стационарном лечении находятся 185 пациентов, 16 из них проходят интенсивную терапию, четверо из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Наибольшее число активных случаев заражения выявлено в Тиране, в портовом городе Дуррес и в Шкодре. Однако ежедневно около свыше 80% выявляемых случаев заражения приходятся на менее крупные города.

В стране наблюдается стремительное ухудшение ситуации: число ежедневно выявляемых случаев заражения стабильно выше 100, при этом количество выздоравливающих в разы меньше. Медицинская система страны движется к коллапсу. Ситуацию осложняет начало учебного года.

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