Скопье, , 02:29 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в понедельник, 28 сентября, сообщили о том, что за последние сутки в стране в результате исследования 387 образцов было выявлено 48 носителей коронавируса. Ещё 61 пациент был признан излечившимся.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 17 674 случая заражения, 729 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались четверо пациентов. Тем не менее лечение проходит около 2500 человек, что в два с половиной раза меньше, чем в соседней Албании. 14 642 пациента уже здоровы.

Страна по-прежнему занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено свыше 900 случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и грозит вернуться к отметке 10 человек и выше.

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