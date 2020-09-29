Тегеран, , 08:06 — REGNUM 28 сентября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 190 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 25 779. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Садат Лари отметила, что с учетом 190 новых жертв их общее число по стране возросло до 25 779. «За последние 24 часа было обнаружено около 3512 новых случаев заражения вирусом COVID-19, при этом 1514 человек госпитализированы», — подчеркнула она.

По словам Лари, 376 531 пациент выздоровел от опасного вируса и выписался из больниц. Пресс-секретарь также отметила, что еще 4068 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Она сообщила, что до сих пор в Иране было проведено 3 959 783 обследования на наличие вируса.