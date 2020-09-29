Тегеран, , 08:18 — REGNUM 27 сентября министр информационно-коммуникационных технологий Исламской Республики Иран (ИРИ) Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что пятое поколение домашнего интернет-сервиса будет доступно в ближайшие шесть месяцев. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Азари Джахроми выступил с речью на церемонии в иранской столице, где были представлены различные приложения и услуги современного интернет-сервиса 5G. Министр сообщил, что разрешения на предоставление интернет-услуг пятого поколения были выданы также комиссией по регулированию связи с целью повышения качества Интернета по стране.

Иранский министр информационно-коммуникационных технологий также заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы обеспечить пятым поколением бытовых интернет-услуг наиболее населенные районы страны в ближайшие шесть месяцев текущего иранского календарного года.