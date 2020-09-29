Красноярск, , 02:07 — REGNUM Во вторник, 29 сентября, в Красноярске будет облачно, дождь, температура воздуха +4… +6 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:00 на Театральной площади было +6 °C.

Ночью с 29 на 30 сентября ожидается до — 2 °C.

Скорость западного, северного ветра 3−9 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 739 мм рт. ст.

В среду, 30 сентября, в Красноярске до +5 °C днём и до — 1 °C ночью. Небольшие осадки.

В четверг, 1 октября, в Красноярске ожидается до +4 °C днём. Ночью — до — 1 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 29 сентября на юге Таймырского муниципального района ожидаются порывы северного ветра до 15−20 м/с.