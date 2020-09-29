Луисвилл, США, , 01:58 — REGNUM Бывший американский полицейский Бретт Хэнкинсон, обвиняемый протестующими в смерти чернокожей Брионны Тейлор, не признал себя виновным в создании угрозы жизни и здоровью людей. Об этом 28 сентября сообщает агентство Associated Press.

Юрист Хэнкинсона направил в суд города Луисвилл (штат Кентукки, США) соответствующее заявление Тейлора, а также попросил разрешить экс-полицейскому держать при себе огнестрельное оружие в связи с многочисленными угрозами в его адрес. В разрешении на оружие суд отказал.

Напомним, в середине марта трое полицейских ворвались в квартиру Брионны Тейлор в связи с подозрением, что там хранятся наркотики. В этот момент друг женщины, который также находился в жилище, открыл стрельбу по полицейским. Спящая Тейлор была убита ответным огнём правоохранителей.

После того как 23 сентября власти Луисвилла сообщили, что не будут предъявлять обвинений в убийстве полицейским в связи со смертью Тейлор, в городе начались протесты и беспорядки. Хэнкинсону власти предъявили обвинения в том, что в ходе операции он спровоцировал для жильцов соседних квартир необоснованную угрозу .

Как сообщало ИА REGNUM, обвинения бывшему полицейскому Бретту Хэнкинсону в убийстве чернокожей Брионны Тейлор предъявлены не будут. Такое решение приняли власти американского города Луисвилл в штат Кентукки, сообщает агентство Associated Press.

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