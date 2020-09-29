Джакарта, , 01:55 — REGNUM В Индонезии за сутки выявили 3509 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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По данным ведомства, на индонезийской территории всего зафиксировано 278 722 случая заражения SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки в Индонезии скончались 87 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в стране достигло 10 473 человек.

Кроме того, за 28 сентября из медучреждений выписали 3756 пациентов с выздоровлением. Уже смогли справиться с болезнью 206 870 человек. Отмечается, что случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех 34 провинциях Индонезии.