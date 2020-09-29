Аннаполис, США, , 01:46 — REGNUM Сумма в $20 млн будет выделена семье чернокожего Уильяма Грина, застреленного полицейскими после задержания, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на власти округа Принс-Джордж в американском штате Мэриленд.

При этом представитель местных властей Энджела Олсобрукс призвала к «быстрым и решительным действиям» в отношении сотрудников полиции, которые «злоупотребили доверием».

Напомним, 43-летний Уильям Грин был задержан в январе 2020 года из-за того, что устроил несколько ДТП. Чернокожего застрелили в патрульном автомобиле, поскольку полицейский решил, что подозреваемый пытается достать оружие.

Позже выяснилось, что Грин не был вооружен и не был под воздействием наркотических средств, в чем его заподозрили офицеры полиции. Один из них был арестован по обвинению в убийстве чернокожего.

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