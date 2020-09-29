Бразилиа, , 01:29 — REGNUM Общее число выявленных летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 в Бразилии достигло 142 058, включая зафиксированные за последние сутки — 317. Об этом сообщается на сайте бразильского минздрава.

Кроме того, с начала пандемии в стране были подтверждены 4 745 464 случая заражения новым коронавирусом. При этом 4 084 182 подобных фактов уже закончились выздоровлением пациентов.

За истершие 24 часа в Бразилии зарегистрировали еще 13 155 носителей SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября, по данным ВОЗ, в мире число умерших от осложнений при COVID-19 составило 996 342.

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