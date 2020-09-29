Нейпьидо, , 00:32 — REGNUM В Мьянме за прошедшие сутки выявили 897 зараженных коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения и спорта страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Мьянме достигло 11 631. Также за 28 сентября в стране скончались еще 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Мьянме жертвами осложнений COVID-19 стали 256 человек.

Отмечается, что Мьянма получила из Южной Кореи 200 тысяч тест-систем для выявления антител к COVID-19. Планируется, что скоро начнется массовое тестирование граждан страны на наличие инфекции. Из-за бурного роста числа новых случаев заражения коронавирусом нового типа в Мьянме продлили режим карантина до 31 октября.