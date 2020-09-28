Вологда, , 23:59 — REGNUM Вологодская область вслед за другими регионами может уйти на удаленный режим работы. С соответствующей рекомендацией к работодателям сегодня обратился замгубернатора Антон Кольцов.

«Рекомендуем работодателям перевести по возможности сотрудников на дистанционную работу, — заявил Кольцов. — Также необходимо усилить контроль за соблюдением противоэпидемиологического режима в школах и садиках. Больше 50% болеющих — люди старше 65 лет. На ИВЛ лежат пожилые люди. Необходимо срочно подготовить меры по защите людей из группы риска. По-прежнему обязательны маски, перчатки, соблюдение дистанции, регулярная обработка дезсредствами».

По его словам, в регионе отмечен рост внебольничной пневмонией и ОРВИ. Число больных COVID-19 выросло до 792, 39 человек — в тяжелом состоянии, пять — на ИВЛ.