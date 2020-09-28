Москва, , 23:06 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались 23 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили вечером 28 сентября в оперативном штабе столицы.

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Как отмечается, у всех пациентов была диагностирована пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.

Согласно последним данным штаба, всего в столице выявлено уже почти 288 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 2217 — за последние сутки. Скончались 5203 пациента с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц более 246 тысяч человек.