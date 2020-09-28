Половинский район, Курганская область, 28 сентября 2020, 22:45 — REGNUM В курганском селе Сухмень Половинского района местные жители поставили памятник на могиле участника Великой Отечественной войны Николая Алпеева. Об этом сообщает газета «Вестник района».

Отреставрированная могила ветерана Николая Ивановича Алпеева
Отреставрированная могила ветерана Николая Ивановича Алпеева
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Отмечается, что с фронта Николай Иванович Алпеев вернулся сильно контуженным, своим орденом не бравировал. Из родных фронтовика, скончавшегося в 1992 году, никого в селе не осталось. Но память о ветеране жива.

Односельчане решили привести в порядок запущенную могилу Николая Алпеева. Собрали деньги, администрация села заказала надгробную плиту и плитку для благоустройства, организовала работы.

На отреставрированную могилу ветерана сельчане принесли цветы и венки. И торжественно почтили память уважаемого участника Великой Отечественной войны.