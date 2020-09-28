Половинский район, Курганская область, , 22:45 — REGNUM В курганском селе Сухмень Половинского района местные жители поставили памятник на могиле участника Великой Отечественной войны Николая Алпеева. Об этом сообщает газета «Вестник района».

Отреставрированная могила ветерана Николая Ивановича Алпеева Vk.com/public178833078

Отмечается, что с фронта Николай Иванович Алпеев вернулся сильно контуженным, своим орденом не бравировал. Из родных фронтовика, скончавшегося в 1992 году, никого в селе не осталось. Но память о ветеране жива.

Односельчане решили привести в порядок запущенную могилу Николая Алпеева. Собрали деньги, администрация села заказала надгробную плиту и плитку для благоустройства, организовала работы.

На отреставрированную могилу ветерана сельчане принесли цветы и венки. И торжественно почтили память уважаемого участника Великой Отечественной войны.