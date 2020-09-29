Петропавловск-Камчатский, , 18:16 — REGNUM 48 идей было подано в рамках всероссийского форума «Сильные идеи для нового времени» от Камчатского края. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам врио заместителя председателя правительства региона Дмитрия Коростелёва, идеи были поданы по семи направлениям: новая технологическая политика, новые компетенции, новая социальная политика, современная экономическая политика, новые идеи для бизнеса и новая молодёжная политика, новая городская политика. При этом регион готов реализовать 11 практик, размещенных на сайте форума.

Отмечается, что в настоящее время идет сверка всех практик для Камчатского края, так как из-за некоторых технических моментов не все проекты нашли отражение на платформе форума.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что региональный этап форума «Сильные идеи для нового времени» пройдёт во всех субъектах РФ с 1 по 23 октября. На нем будут отобраны лучшие из поступивших идей. При этом авторы 100 лучших идей и проектов представят их на форуме в Сочи, который пройдёт 11−12 ноября. Форум проводится под патронатом президента РФ Владимира Путина. Соорганизаторами выступили Фонд «Росконгресс» и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

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