Москва, , 21:48 — REGNUM Срок перевода пенсионеров на карты национальной платёжной системы «Мир» решено продлить до конца текущего года. Об этом сообщила 28 сентября глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

«Мы видим, что большинство пенсионеров уже переведены на карту «Мир» и пользуются ею. Но ещё часть пенсионеров по каким-то причинам такие карты не получила, поэтому мы приняли решение продлить срок до 31 декабря 2020 года», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, ранее планировалось, что пенсии и государственные пособия можно будет получить только на карту «Мир» с 1 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса Банк России отсрочил данное решение до 1 октября.