Архангельск, , 21:36 — REGNUM Темпы вакцинации населения Архангельской области от гриппа необходимо усилить. Об этом заявил замгубернатора региона Алексей Алсуфьев. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, ход вакцинации обсудили сегодня на еженедельном оперативном совещании.

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По словам заместителя председателя правительства области Артема Вахрушева, в настоящий момент прививку от гриппа сделали 36% детей и 23% взрослых.

«Плановый же показатель на этот год — 60 процентов. Это дополнительно 102 тысячи человек, поэтому работа предстоит большая», — отметил он.

Алексей Алсуфьев обратился к главам муниципальных образований с просьбой активно подключиться к этому вопросу:

«Прививочную кампанию против гриппа в Поморье необходимо усилить. Раньше плановый показатель составлял 40−50 процентов, но с учетом особенностей текущей обстановки он определен в 60 процентов. Прошу глав районов активно включиться в эту работу», — подчеркнул он.

В настоящее время заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе не превышает эпидемического порога.

Как сообщало ИА REGNUM, низкие темпы вакцинации против гриппа отмечены в республике Коми — там прививку сделали только 127 492 человека, или 15,5% населения.