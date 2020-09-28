Архангельск, 28 сентября 2020, 21:36 — REGNUM Темпы вакцинации населения Архангельской области от гриппа необходимо усилить. Об этом заявил замгубернатора региона Алексей Алсуфьев. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, ход вакцинации обсудили сегодня на еженедельном оперативном совещании.
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По словам заместителя председателя правительства области Артема Вахрушева, в настоящий момент прививку от гриппа сделали 36% детей и 23% взрослых.
Алексей Алсуфьев обратился к главам муниципальных образований с просьбой активно подключиться к этому вопросу:
В настоящее время заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе не превышает эпидемического порога.
Как сообщало ИА REGNUM, низкие темпы вакцинации против гриппа отмечены в республике Коми — там прививку сделали только 127 492 человека, или 15,5% населения.