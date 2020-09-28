Женева, Швейцария, , 21:20 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 302 277 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 33 034 598 человек. Такие данные приводит 28 сентября Всемирная организация здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

Сообщается также, что за сутки во всём мире скончались ещё 5114 пациентов c COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 996 342.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по числу новых случаев заражения коронавирусом за последнюю неделю составляют Индия, США, Бразилия, Франция, Аргентина, Россия, Колумбия, Великобритания, Испания и Перу.

Читайте развитие сюжета: В Бразилии число умерших от осложнений при COVID-19 превысило 142 тысячи