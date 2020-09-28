Ярославль, , 21:16 — REGNUM 27 сентября в Ярославле отметили сразу два значимых для города праздника: День туризма и День машиностроителя.

День Машиностроителя в Ярославле МОТ «Золотое кольцо»

Машиностроение имеет важное значение для города. Долгое время крупнейшим городским предприятием был Ярославский моторный завод. Его предшественник Ярославский автомобильный завод выпускал грузовики, на капоте которых устанавливали стальную фигурку медведя.

В память об этом 27 октября бронзовую скульптуру медведя на улице Первомайской нарядили в спецодежду сотрудников ярославского завода «Автодизель», входящего в «Группу ГАЗ».

«Уже стало доброй традиций для крупных промышленных компаний города и области одевать наш памятник в соответствии с важными профессиональными праздниками компаний. И передавать приветы и поздравления сослуживцам, стоя у бронзового медведя», — прокомментировала президент некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.

Также 27 сентября в Ярославле наградили лучших представителей туристической отрасли. Наиболее отличившиеся работники получили грамоты от органов власти и общественных организаций города и области, а также медали «Золотое кольцо», которые вручает благотворительный фонд «Совет меценатов Ярославии».

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