Уфа, , 20:49 — REGNUM Вопрос изучения башкирского языка в детских садах и колледжах поручил проработать чиновникам глава Башкирии Радий Хабиров на межрегиональном форуме учителей башкирского языка и литературы, 25 сентября передает пресс-служба главы региона.

Радий Хабиров на межрегиональном форуме учителей башкирского языка и литературы Glavarb.ru

По его словам, нужно серьезно подумать, как очень аккуратно и правильно ввести данное башкирский язык в детских дошкольных учреждениях. При этом также нужно разработать программу для колледжей. Сейчас в них обучаются 96 тысяч студентов. Среди них также есть желающие учить башкирский язык.

Глава региона также предложил ввести сертификат, который бы подтверждал знание башкирского языка. Он будет выдаваться после сдачи соответствующего экзамена.

Кроме этого, Радий Хабиров поручил Министерству образования и науки региона закрепить статус национальной школы, поскольку, по его мнению, без таких школ сложно идти вперёд по развитию и сохранению башкирского языка.

Читайте ранее в этом сюжете: В Татарии 2021 год объявлен Годом родных языков и народного единства