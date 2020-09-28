Красногорск, , 20:32 — REGNUM Постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва о введении режима повышенной готовности принято в пределах полномочий и не нарушает законодательство. Об этом 28 сентября сообщили в управлении пресс-службы губернатора региона в ответ на запрос Конституционного суда РФ (текст ответа есть в распоряжении ИА REGNUM).

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Ранее Конституционный суд РФ направил запрос о проверке конституционности положений постановления губернатора Московской области от 12 марта 2020 года № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Московской области».

«Запрос Конституционного суда РФ рассматривается в установленном законом порядке. По итогам рассмотрения запроса в Конституционный суд РФ будет направлена официальная позиция. Полагаем, что постановление губернатора Московской области № 108-ПГ принято губернатором Московской области в пределах предоставленных полномочий, соответствует актам большей юридической силы, прав и законных интересов граждан и юридических лиц не нарушает. Отмечаем, что ранее постановление губернатора Московской области № 108-ПГ было предметом проверки на соответствие действующему законодательству. И согласно решениям Московского областного суда признано соответствующим закону», — говорится в ответе.

Как сообщало ИА REGNUM, Конституционный суд РФ по запросу Протвинского городского суда занялся запросом об ограничении на передвижение граждан в пандемию коронавируса. Подмосковный суд выразил сомнения в том, что региональные власти имеют право ограничивать граждан в передвижениях.

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