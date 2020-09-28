Москва, , 20:26 — REGNUM В России будет единый список граждан, относящихся к коренным малочисленным народам. Об этом сообщает пресс-службе Правительства РФ.

Ожидается, что создание списка упростит представителям малочисленных народов оформление всех положенных льгот. Им больше не придётся готовить пакет документов, чтобы подтвердить свою национальную принадлежность — вся информация будет содержаться в межведомственной системе.

В настоящее время в России насчитывается 47 коренных малочисленных народов. Это более 300 тысяч человек. В основном они живут на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве завершился форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, посвященный 30-летию одноименной ассоциации. Работа организации, как отметил президент страны, помогла сохранить самобытные обычаи и уклад жизни малочисленных народов, их представители продолжают традиционную деятельность и участвуют в общественной и культурной жизни страны.