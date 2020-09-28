Бишкек, , 20:09 — REGNUM «Я не думаю, что слово «парализована» подходит в качестве описания работы минздрава во время летней вспышки коронавируса», — заявил заместитель министра здравоохранения Киргизии Нурболот Усенбаев на брифинге сегодня, 28 сентября.

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По словам чиновника, полученный в этот период опыт будет учтен, и будут приняты необходимые организационные меры.

«Я не думаю, что такая ситуация, как была летом, вновь будет наблюдаться. Вопрос так остро не стоит. И контроль будет жесткий», — подытожил замглавы минздрава.

ИА REGNUM напоминает, что наибольшее количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией в Киргизии был зафиксирован в июле 2020 года. Отметим, что всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 46 355 случаев коронавируса и 1 064 смерти от COVID-19.