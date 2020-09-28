Ижевск, , 19:50 — REGNUM У одного из врачей в Удмуртии после прививки от коронавируса появился гриппоподобный симптом. Об этом сообщила замминистра здравоохранения республики Мария Галеева.

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Представитель минздрва не уточнила, какой именно симптом наблюдаются у медицинского работника. По ее словам, с момента поступления вакцины в республику привились трое медработников, сообщает «Коммерсантъ-Ижевск». У остальных побочных эффектов после вакцинации не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, пробная партия вакцины от коронавируса в объеме 42 доз поступила в республику 25 сентября. В первую очередь вакцинацию проходят медики, которые изъявили желание сделать прививку. До конца года регион планирует получить еще 1299 доз препарата.