Токио, , 08:24 — REGNUM В Японии 28 сентября зарегистрировано 302 случая заражения коронавирусом, на 169 случаев меньше, чем в предыдущий день, сообщает информационное агентство Jiji Press. В целом в стране с середины августа наблюдается благоприятная динамика по коронавирусу.

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От COVID-19 за сутки в стране погибло 11 человек. Среди погибших шестеро — жители Токио. Общее число летальных исходов от заболевания, вызванного коронавирусом, составляет 1574. В предыдущий день количество погибших в стране увеличилось на 3.

В Токио 28 сентября зарегистрировали 78 случаев заражения коронавирусом. Впервые за пять дней этот показатель опустился ниже 100. В предыдущий день в столице Японии 144 человека заразились коронавирусом, а до этого — 270 человек.

Среди всех заразившихся в столице в одной из больниц сразу 10 пациентов и 6 сотрудников получили положительный результат теста на коронавирус.

Количество тяжелобольных пациентов с COVID-19 в столице сократилось на 3, и составило 26 человек.