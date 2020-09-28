Венеция, Италия, , 19:37 — REGNUM Глава итальянского региона Венето (Венеция) Лука Дзайа в понедельник, 28 сентября, обратился к жителям региона с просьбой неизменно носить маски в общественных местах.

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Просьба касается и тех, кто отрицает существование проблемы, ношение маски — это та «жертва», которую может и должен принести каждый, уточнил губернатор.

По данным на 28 сентября, в Италии умерли 35 851 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 16 (днем ранее — на 17). Выздоровели 225 190 человек, за сутки этот показатель увеличился на 773 (днем ранее — на 724). Число подтвержденных носителей выросло на 1494 (днем ранее — на 1766). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 311 364.

В настоящее время заражены 50 323 человека — на 705 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже два месяца, за это время увеличилось более чем в четыре раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.