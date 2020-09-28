Таллин, , 19:22 — REGNUM Бывший глава комиссии по расследованию гибели в 1994 году пассажирского парома «Эстония» (Estonia) Маргус Курм утверждает, что судно, вероятно, затонуло после столкновения со шведской подводной лодкой. Об этом 28 сентября сообщила газета Fria Tider.

«Вероятно, затопление было вызвано столкновением со шведской подводной лодкой», — заявил в интервью Postimees Курм.

Напомним, что обстоятельства гибели «Эстонии» стали предметом оживленного обсуждения после того, как съемочная группа Discovery с помощью спецтехники для работы на глубине обнаружила 4-метровую пробоину в судне. Как ранее передавало ИА Regnum со ссылкой на шведскую газету Expressen, переговоры между Швецией и Эстонией на уровне глав правительств 28 сентября не велись, однако на прошлой неделе премьер-министр Эстонии срочно прилетел в Стокгольм.

В то же время Курм заявляет, что не уверен на сто процентов в своей версии. Вместо этого, как он подчеркивает, сам паром мог быть виновником столкновения с подлодкой, которая охраняла его из-за ценного груза на борту.

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