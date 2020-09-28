Москва, , 19:17 — REGNUM Личный фотограф генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева Владимир Мусаэльян умер в возрасте 81 года, сообщил 28 сентября фотожурналист Анатолий Хрупов на своей странице в Facebook.

Владимир Мусаэльян на протяжении 14 лет работал личным фотографом лидера СССР генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.

Кроме того, он был известен в качестве автора целой серии фотографий на тему советской космической отрасли.

За творческие успехи Мусаэльян был удостоен ряда государственных наград, в том числе ордена Почета и медали «Ветеран труда».

Читайте ранее в этом сюжете: СК РФ возбудил дело по факту гибели дочери Конкина в Москве