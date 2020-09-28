Санкт-Петербург, , 19:19 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов готов лично воспользоваться отечественной вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом он заявил 18 сентября на совещании с членами городского правительства, сообщили в Смольном.

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Беглов напомнил, что Северная столица оказалась одним из первых российских регионов, куда поступила «пилотная» партия вакцины.

«Я сам готов сделать эту прививку», — сказал градоначальник.

Напомним, первая партия вакцины прибыла в город 14 сентября. Широкая вакцинация от COVID-19 начнется по мере увеличения производства и накопления информации от исследований, заметили в Смольном.

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Александр Беглов также попросил подготовить план перевода городских комитетов, органов власти и предприятий на «удалёнку».

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