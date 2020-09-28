Ижевск, , 19:07 — REGNUM В отношении жителей Удмуртии составили 255 протоколов о нарушении масочного режима с 15 сентября. Об этом заявил в ходе круглого стола «Полгода в условиях пандемии» замглавы регионального управления Роспотребнадзора Михаил Трофимов.

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Он уточнил, что протоколы об административном правонарушении составлены по ст. 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»). За данное нарушение штраф для физических лиц может составить от 1 до 30 тыс. рублей.

Трофимов добавил, что рейды по выявлению нарушителей масочного режима проводятся ежедневно, в первую очередь в транспорте, на автобусных остановках, в магазинах.

С начала пандемии по искам управления суды приостановили деятельность 27 предприятий за нарушения санитарного законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября глава Удмуртии Александр Бречалов предупреждал, что обязательное ношение защитных масок в республике может вернуться. Глава региона отметил, что из граждан, госпитализированных в течение только одной недели с подтвержденным коронавирусом, 70% — это пожилые люди в возрасте старше 65 лет или жители республики с хроническими заболеваниями. Он подчеркнул, что «маска реально спасает, что бы кто ни говорил».

С 11 сентября масочный режим в обязательном формате в республике ввели вновь. До этого обязательный масочный режим действовал в республике с 30 апреля. С 13 июля режим ношения масок стал рекомендательным.