Ижевск, , 18:47 — REGNUM В Удмуртии наблюдается рост числа заражений коронавирусом. Это связано с прекращением ретестирования пациентов в лаборатории регионального управления Роспотребнадзора, заявил глава минздрава республики Георгий Щербак в ходе круглого стола «Полгода в условиях пандемии», посвященного проблемам здравоохранения.

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То есть теперь положительный тест на коронавирус не нужно подтверждать тестом, проведенным в лаборатории Роспотребнадзора.

«Естественно, часть пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией увеличилась за счет того, что лабораторная диагностика министерства здравоохранения, выдавая свои анализы, естественно подняла этот процент», — пояснил Щербак.

«Но это ни в коем случае не повлияло на общий процент заболевших, потому что в любом случае вся лечебная система, весь персонал медицинский, он прежде всего настроен на клинико-эпидемиологическое течение заболевания», — добавил министр.

Он заверил, что госпитализация происходит не «по факту положительного мазка, а по факту течения заболевания».

Как сообщало ИА REGNUM, в течение сентября в Удмуртии наблюдается резкий рост числа случаев заражения коронавирусом. Так, по состоянию на 1 сентября было выявлено 38 новых носителей коронавируса в регионе, в течение трех недель число новых зараженных ежедневно достигло 89 человек. По состоянию на 26 сентября впервые число новых заражений превысило сотню и составило 113 случаев, накануне сообщалось о 100 новых носителях коронавируса в Удмуртии, утром 28 сентября региональный штаб сообщил о 103 новых случаях заражения.