Бишкек, , 18:43 — REGNUM Министерство здравоохранения не занижает статистику по количеству новых случаев коронавирусной инфекции в Киргизии ради того, чтобы не пришлось отменять назначенные на 4 октября парламентские выборы. Об этом на брифинге заявил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что минздрав не имеет никакого отношения к выборам, а потому дает только объективную информацию по численности киргизстанцев, у которых диагностировали COVID-19.

«В июле у нас был резкий скачек заболеваемости, но после этого эпидемситуация стабилизировалась. В настоящее время вновь наблюдается тревожная тенденция», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки в Киргизии зафиксировано 104 новых случая коронавируса и один летальный исход среди пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии зарегистрировано 46 355 случаев коронавирусной инфекции и 1064 смерти среди пациентов с диагнозом COVID-19.