Мурманск, , 18:41 — REGNUM Мурманские власти решили сделать постоянной практику привлечения безработных и несовершеннолетних на общественные работы.

Напомним, организация общественных работ стала одной из практик социальной поддержки в период пандемии. По словам губернатора Андрея Чибиса, эта мера обеспечила работой около 2,5 тыс. северян в самый сложный период — с мая по август, с заработной платой порядка 40 тысяч рублей.

В летние месяцы благодаря общественным работам трудоустроились более шести тысяч подростков.

Общественные работы переведут на постоянный режим работы уже в октябре.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии в службу занятости Мурманской области в поисках работы обратились 14,5 тысяч человек, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее.