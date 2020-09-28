Ставрополь, , 18:16 — REGNUM В ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа не было выдано ни одного льготного ипотечного кредита. Так, аутсайдерами оказались Дагестан, Ингушетия и Кабардино-Балкария, жители которых не поспешили воспользоваться возможностью и решить свой жилищный вопрос с помощью кредита под 6,5%.

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Напомним, программа льготного кредитования была введена в качестве поддержки населения в период пандемии коронавируса. Её действие было начало 17 апреля и завершается 1 ноября 2020 года. В целом в России ею смогли воспользоваться около 70 тыс. жителей в разных субъектах РФ. Самый низкий процент желающих оказался в Северо-Кавказском регионе, где всего оформлено 1628 сделок по программе льготного кредитования.

Лидером в округе стал Ставропольский край, в котором оформлено 1454 ипотечных кредита, что составило 2,2% от общероссийского числа, сообщили в Росреестре. Второе место у Северной Осетии — 169 кредитов.