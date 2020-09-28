Москва, , 18:09 — REGNUM Учителя российских школ не будут уволены за отказ вакцинироваться от коронавируса. Об этом говорится в ответном письме Минпросвещения РФ на обращение главы комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева («Единая Россия»), опубликованном в Telegram-канале парламентария.

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"Увольнение или отстранение от работы сотрудника образовательного учреждения за отказ от иммунизации от COVID-19, отказ от сдачи тестов на коронавирус и на антитела в ТК РФ не предусмотрено», — говорится в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что к 25 сентября из-за коронавируса было закрыто 94 школы, а 34 школы из ранее закрытых уже сняли карантинные ограничения.