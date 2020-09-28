Москва, , 17:59 — REGNUM В России работников образовательных учреждений не уволят за отказ от вакцинации. Об этом 28 сентября сообщили в Министерстве просвещения России в письме министерства, адресованном главе комитета Госдумы Николаю Николаеву. Документ опубликован в телеграм-канале депутата.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости»

В Минпросвещения заверили, что за отказ от иммунизации от коронавируса работников российских школ не будут увольнять или отстранять от работы.

В письме говорится, что «увольнение или отстранение от работы сотрудника образовательного учреждения за отказ от иммунизации от COVID-19, отказ от сдачи тестов на коронавирус и на антитела в ТК РФ не предусмотрено».

Как сообщало ИА REGNUM, в Минпросвещения РФ пока не планируют массового перехода школ на дистанционный режим обучения.