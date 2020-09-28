Тюмень, , 17:58 — REGNUM В Тюменской области режим повышенной готовности продлён до 12 октября. Об том сообщает региональный оперативный штаб.

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Граждане, как и прежде, обязаны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, а также масочный режим при нахождении в общественном транспорте, такси, при получении различных услуг и при посещении людных мест, в том числе магазинов и учреждений.

Граждане, вернувшиеся из загранпоездок, должны соблюдать режим самоизоляции по месту жительства до получения результата ПЦР-тестирования на коронавирус. Анализ должен сдаваться в течение трёх календарных дней со дня прибытия в Россию.