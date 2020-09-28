Санкт-Петербург, , 17:57 — REGNUM В Санкт-Петербурге в настоящее время готовятся к началу применения отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V», однако точные даты начала вакцинации пока неизвестны. В город также пока не поступила вторая, большая партия данного препарата. Об этом 28 сентября ИА REGNUM рассказали в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Напомним, первая, пилотная партия вакцины поступила 14 сентября в Городскую больницу № 40. В ближайшее время ожидается вторая партия, состоящая из 4667 доз.

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Как отметили в комздраве, на данный момент не установлены четкие сроки поступления препарата, как и нет четких сроков вакцинации.

«Вакцинацию еще не начали. Пока нет дат», — сказали в комздраве.

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В основе препарата «Спутник V» — аденовирус (группа ОРВИ) человека. В нем используется не весь код коронавируса, а только небольшой кусок «шипа» вируса.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что в стране проходит крупное клиническое пострегистрационное исследование с участием 40 тыс. человек в Москве, еще более 60 тыс. добровольцев записались на это исследование.

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