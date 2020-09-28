Москва, , 17:51 — REGNUM Учителей не могут уволить за отказ от вакцинации или от сдачи теста на коронавирус. Это следует из ответа замглавы Минпросвещения Дмитрия Глушко на запрос депутата Госдумы Николая Николаева («Единая Россия»).

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«Увольнение или отстранение от работы сотрудников образовательного учреждения за отказ от иммунизации от COVID-19, отказ от сдачи тестов на коронавирус и на антитела ТК РФ не предусмотрено», — говорится в документе.

Так что в случаях несправедливости можно использовать этот ответ и отстаивать свои законные права, отметил Николаев, разместивший документ в своем ТГ-канале.