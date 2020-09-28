Москва, , 17:45 — REGNUM Акционер группы «Сафмар» Михаил Гуцериев выступил с соболезнованиями в связи с кончиной депутата Государственной думы РФ от КПРФ Вахи Агаева. Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель главы комитета Госдумы по финансовому рынку Ваха Агаев скончался 23 сентября от последствий коронавируса. Приводим полный текст соболезнований Гуцериева, размещенный на сайте промышленно-финансовой группы «Сафмар».

«Ушел из жизни Ваха Абуевич Агаев.

Скупые строки телетайпной ленты, немые цифры жизни, холодное перечисление этапов биографии… Разве все это — истинная цена человеческой жизни, мерило страдания от потери настоящего человека, близкого друга, сына, отца, мужа?

Красивое кавказское имя Ваха (кстати, с чеченского переводится как «живи») не знает другой формы для паспортного стола. В его имени, как в раскатистом эхе эльбрусских вершин, слились горская честность, чистота души, вечный поиск себя… Таким он был для десятков, сотен тысяч знавших его людей, — ярким, добрым, до сумасшествия бескорыстным, до безумия отважным, по-сократовски мудрым. И таким на протяжении почти сорока лет я знал его, моего самого близкого друга — Ваху Агаева.

Он всегда был рядом — сильный, красивый, с твердым, по-настоящему мужским характером. Ваха делил жизнь на «да» и «нет» без оглядок на чины или жизненные ситуации. Его бескомпромиссность ко лжи, лицемерию, тщеславию, другим порокам человеческой породы с лихвой компенсировалась всепрощением к раскаявшимся, удивительной способностью забывать все плохое, умением прощать. И в этом была гранитная мощь его природы, вобравшая тяжелейший исторический опыт наших отцов, всего вайнахского народа.

Ваха был всегда и во всем успешен. Обладая великолепной памятью, пытливостью и живостью ума, он блестяще учился, легко и непринужденно схватывал науки и институтские дисциплины. Он был поглощен историей: движение времен и народов, широта и грандиозность эпохальных событий находили в его душе горячий отклик, а героизм великих личностей вдохновлял на отвагу и постоянную готовность к подвигу. Он никогда не расставался с книгами, которые окружали его всю жизнь — дома, в кабинете, в поездках Ваха всегда живо откликался на интерес собеседника к книжным новинкам, новейшим историческим исследованиям и открытиям.

Он был очень успешен в бизнесе. Обладая ясным системным мышлением, умел довести до совершенства задуманное, буквально на пустом месте создать действующую структуру, наделить ее потенциалом развития. Ваха Абуевич в непростые годы зарождения и первых шагов отечественного бизнеса уже разрабатывал и претворял в жизнь сложнейшие производственные проекты, видел в индустриальном развитии России ее будущее. Детально разобравшись со сложными механизмами нефтеперерабатывающей промышленности, он смог в сложнейшие кризисные годы вывести из состояния коллапса перерабатывающие предприятия южных регионов страны, создать эффективно работающие холдинги и поддерживать их ведущее положение на рынке, обеспечивая своевременную модернизацию производственных мощностей.

Всегда, в публичных дискуссиях на самом высоком уровне, в частных беседах он подчеркивал, что основа экономики России — ее промышленные предприятия, которым необходима государственная поддержка, модернизация, а, значит, и масштабные инвестиции. Ваха Абуевич, сочетая уникальный опыт предпринимателя, поистине энциклопедические знания, полностью, до мелочей, владея производственной проблематикой, представлял собой, уверен, пример руководителя, способного решать отраслевые задачи федерального уровня.

Именно поэтому он принял решение баллотироваться в парламент страны, понимая, что на высшем законодательном уровне сможет реализовать свои идеи и начинания. Для Вахи Государственная дума всегда была самой статусной площадкой интеллектуального противостояния, ристалищем идей, ареной политических баталий. Его работу в Думе отличали аналитический, системный подход и всесторонняя, объективная оценка ситуации. Он принимал активное участие в законотворческой деятельности, и я уверен, что законы, среди авторов которых был Ваха Агаев, еще принесут огромную пользу нашей стране.

Жизненный опыт и накопленный потенциал Вахи Агаева позволяли не жалеть сил ради процветания и благополучия России. Он был постоянно в поиске новых идей, сильно переживал за все, что происходит в стране, в том числе на своей малой Родине, в Чеченской Республике. Выходец из древнейшего, самого почитаемого рода Нашхой, на родной земле Ваха восстанавливал и строил мечети, медресе, интернаты, больницы, ремонтировал дороги, проводил к домам газ и электричество. Благотворительная деятельность Вахи Агаева была связана исключительно с порывами его широкой души. При этом ему не требовались слова благодарности, настоящую радость он испытывал от того, что построенные им объекты делали жизнь его земляков более счастливой.

Ваха не щадил себя ради людей, помогал нуждающимся, физически воспринимал боль другого как свою, готов быть отдать все, если видел обездоленных, его сердце рвалось на части, когда он сталкивался с несправедливостью.

Он был для меня примером любви и сострадания, мужества и отваги, искренности и доброты. Он был моим лучшим другом. Я очень надеюсь, что мы там когда-нибудь обязательно увидимся, отведаем наш любимый жижиг-галнаш и выпьем крепкий горячий чая с медом, как в старые добрые времена.

Прощай, мой друг…».