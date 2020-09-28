Москва, 28 сентября 2020, 17:42 — REGNUM Количество случаев повторного заражения коронавирусной инфекцией в мире не превышает десяти, заявила 28 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Попова заявила, что в России не более двух процентов школьников являются носителями вируса SARS-CoV-2.
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