Москва, , 17:42 — REGNUM Количество случаев повторного заражения коронавирусной инфекцией в мире не превышает десяти, заявила 28 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».

Лабораторные исследования Mos.ru

Попова «Достоверных случаев в мире не более десяти, и, как правило, это люди с доказанным иммунодефицитом или нарушением иммунной системы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Попова заявила, что в России не более двух процентов школьников являются носителями вируса SARS-CoV-2.

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