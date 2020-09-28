Сеул, , 17:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином пообещал посетить Южную Корею после того, как сделает прививку от коронавируса российской вакциной. Об этом сообщили 28 сентября в администрации президента Южной Кореи.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что таким образом российский лидер ответил на призыв Мун Чжэ Ина посетить республику для обсуждения двусторонних отношений после того, как ситуация с СOVID-19 стабилизируется.

Как ранее сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе телефонного разговора лидеры России и Южной Кореи обменялись поздравлениями по случаю отмечаемого 30 сентября 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Сообщалось, что в числе прочего Владимир Путин и Мун Чжэ Ин «высказались за налаживание предметной кооперации двух стран в сфере здравоохранения, включая борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции и разработку вакцин».

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин сам объявит о своём решении пройти вакцинацию от коронавируса, если посчитает это необходимым.

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