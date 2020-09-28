Магас, , 17:40 — REGNUM Несмотря на широкий общественный резонанс, который вызван участившимися случаями стрельбы на свадьбах, в минувшие выходные в Ингушетии был зафиксирован еще один факт нарушения. На этот раз в бесцельной стрельбе был уличен 36-летний житель станицы Нестеровская, сообщили в пресс-службе МВД по субъекту.

Находясь в одной из машин свадебного кортежа, он палил в воздух из травматического пистолета. Его незаконные действия пресекли сотрудники полиции на посту ДПС «Алмаз-502» в Магасе. У стрелка изъято оружие и патроны, а в отношении самого — составлен административный материал.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года под административное наказание попали сразу несколько «свадебных стрелков». Помимо этого, их ждут штрафы в размере 50 тыс. рублей, которые ввели старейшины Назрановского района. На своем сходе они решили таким образом призвать к ответственности нарушителей.

Штраф должен быть оплачен в течение десяти дней, иначе нарушителю и его семье грозит отлучение от тейпа и от села. Денежные средства будут направлены на оказание благотворительной помощи нуждающимся.

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