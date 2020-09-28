Курск, , 17:38 — REGNUM В Курске 32-летнюю местную жительницу, обвиняемую по статьям «Истязание несовершеннолетнего» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», поместили под домашний арест. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 сентября в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, женщина с 2016 года применяла насилие к своему 11-летнему сыну и систематически наносила ему побои. Ленинский районный суд избрал для неё меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как уже сообщало ИА REGNUM, водитель такси 22 сентября заснял на видео поездку женщины со своим сыном. Она нецензурно оскорбляла ребёнка и ударила его. Видеозапись попала в соцсети и вызвала широкий резонанс, было возбуждено уголовное дело. Прокуратура также установила, что ребёнок находится в сложной жизненной ситуации и живёт у бабушки, а отец его сводного годовалого брата имеет судимости и регулярно нарушает общественный порядок. При этом органы опеки и школа не имели об этом сведений.

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