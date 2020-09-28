Иваново, , 17:37 — REGNUM Контроль за соблюдением требований эпидемиологической безопасности на рабочих местах, а также в общественных местах усилят в Ивановской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ивановской области. 28 сентября указ о готовности к работе в условиях складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса, подписал губернатор Станислав Воскресенский.

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В частности, руководителям исполнительных органов власти. руководителям муниципальных образований, бюджетных организаций поручено активизировать работу по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Им предписано провести совещания по вопросам готовности к работе в сложившихся условиях, а также довести до коллективов информацию о необходимости неукоснительного соблюдения на территории организации и в общественных местах требований безопасности, установленных указом губернатора «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности». Речь идёт, в том числе, о соблюдении масочного режима и использования средств защиты кожи рук в общественном транспорте и местах скопления людей, соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 метров.

Те же предписания выданы руководителям предприятий, организаций, индивидуальным предпринимателям. Контрольным и надзорным органам рекомендовано усилить контроль за соблюдением требований указа и регламентов.

Отметим, в последние дни в регионе наметилась тенденция к росту числа носителей коронавируса — на 28 сентября сообщалось о 53 новых случаях заражения, тогда как, например, на 25 сентября — о 45 случаях.