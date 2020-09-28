Москва, , 17:24 — REGNUM Не более двух процентов российских школьников являются носителями коронавируса, заявила 28 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Поповой, в России не ожидается введения новых карантинных мер из-за коронавируса.

В Москве четверть населения уже имеет антитела к коронавирусу, по данным Роспотребнадзора.

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