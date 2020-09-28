Магас, , 17:21 — REGNUM В Ингушетии число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, выросло до 93. За минувшие выходные был зарегистрирован еще один случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, сообщили 28 сентября в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Число пациентов, у которых диагностировано заражение коронавирусом, выросло за прошедшие трое суток на 146 человек. Выздоровели за это же время 97 пациентов. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения достигло 5575, а случаев выздоровления — 4681.

По данным федерального штаба, число «активных» пациентов составляет в регионе 811. Минздрав Ингушетии сообщил о 228 госпитализированных, среди которых только у 101 человека лабораторно подтвержден коронавирус. Среди всех пациентов в тяжелом состоянии находятся 26, четверым из них потребовалось подключение к аппарату ИВЛ.