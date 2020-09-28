Ростов-на-Дону, , 17:16 — REGNUM Из 104 школ Ростова-на-Дону в 35 общеобразовательных организациях зарегистрированы случаи заражения коронавирусом среди учащихся. Однако массового перевода в режим онлайн-обучения пока не планируется.

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«С каждым ребёнком и каждым родителем, имеющим подозрение на короновирус, мы проводим индивидуальную работу. Состояние их здоровья отслеживают специалисты. Но школы мы не закрываем», — сказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростове-на-Дону почти 580 школьников отправлены на карантин из-за коронавирусной инфекции. Дети переведены на дистанционное обучение.

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