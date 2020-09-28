Москва, , 17:16 — REGNUM Введения карантинных ограничений в России не ожидается, 28 сентября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».

Попова «Сегодня говорить о том, что мы будем вводить какие-то карантинные меры, оснований прямых нет».

Как сообщало ИА REGNUM, Попова ранее заявила, что в России 51% больничных коек свободны для пациентов с коронавирусом.

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По её словам, четверть населения российской столицы уже имеет антитела к COVID-19.

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