Санкт-Петербург, 28 сентября 2020, 17:24 — REGNUM Все такси Петербурга собираются сделать частью системы «Безопасный город» до конца 2021 года. Это касается служб такси, осуществляющих лицензированные пассажирские перевозки.
Трехстороннее соглашение на безвозмездной основе согласились подписать «Яндекс.Такси», «Таксовичкоф», «Везет», «Gett», «Ситимобил» и «Bolt».
Согласно документу такси будут в режиме реального времени передавать в городскую автоматизированную систему данные о местоположении автомобиля, сведения о водителе и машине, статус такси — «свободен и принимает заказы», «занят без пассажира», «занят с пассажиром».
Пассажиры смогут контролировать наличие разрешения на перевозки у автомобиля такси на официальных информационных ресурсах комитета по транспорту.
«Соглашение позволит нам в автоматическом режиме отслеживать выполнение перевозчиками обязательств о наличии разрешений, повысит безопасность перевозок пассажиров в такси, а также усилит возможности органов государственной власти по противодействию нелегальным пассажирским перевозкам», — считает глава комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.