Санкт-Петербург, , 17:24 — REGNUM Все такси Петербурга собираются сделать частью системы «Безопасный город» до конца 2021 года. Это касается служб такси, осуществляющих лицензированные пассажирские перевозки.

9 Ядекс Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

Трехстороннее соглашение на безвозмездной основе согласились подписать «Яндекс.Такси», «Таксовичкоф», «Везет», «Gett», «Ситимобил» и «Bolt».

Согласно документу такси будут в режиме реального времени передавать в городскую автоматизированную систему данные о местоположении автомобиля, сведения о водителе и машине, статус такси — «свободен и принимает заказы», «занят без пассажира», «занят с пассажиром».

Пассажиры смогут контролировать наличие разрешения на перевозки у автомобиля такси на официальных информационных ресурсах комитета по транспорту.

«Соглашение позволит нам в автоматическом режиме отслеживать выполнение перевозчиками обязательств о наличии разрешений, повысит безопасность перевозок пассажиров в такси, а также усилит возможности органов государственной власти по противодействию нелегальным пассажирским перевозкам», — считает глава комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.