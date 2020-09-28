Магас, , 17:07 — REGNUM В Ингушетии прошел марафон по случаю Всемирного дня туризма. В массовом забеге, который состоялся в горах Джейрахского района, участвовали 150 человек. Они представляли 17 субъектов РФ, сообщили 28 сентября в пресс-службе главы и правительства Ингушетии.

Участники марафона стартовали одновременно из трех разных точек. Длина каждого маршрута составляла 10, 21 и 42 километра. Для бегунов, помимо спортивного состязания, было организовано посещение выставки Ассоциации ремесленников народных промыслов республики. Кроме того, они стали участниками развлекательной программы.

Как отметили организаторы спортивного мероприятия, марафон проводится второй раз. В нынешнем году число его участников выросло почти в два раза. Кроме того, стала шире география марафонцев. При этом более 80% участников мероприятия побывали в Ингушетии впервые.

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